LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: doppio argento delle gemelle D’Amato, Asia infortunata (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Martina Maggio si presenta al corpo libero con il miglior punteggio di qualifica e sogna il colpaccio, si preannuncia un duello con la britannica Jessica Gadirova. Angela Andreoli è stata terza nel turno preliminare, sarà alla sua prima finale da senior. 17.07 Suona ancora una volta l’inno tedesco. Due ori in mezzora, come quelli dell’Italia in questi Europei… 17.02 Ora la premiazione alla trave, poi la finale al corpo libero. Vedremo in gara Martina Maggio e Angela Andreoli, l’Italia cercherà di chiudere in bellezza. 17.00 Martina Maggio quarta con 13.2333. Peccato per il grosso sbilanciamento sul salto costale, senza il quale avrebbe anche potuto vincere la gara. Giorgia Villa settima (12.166 con caduta). 16.59 Ondine Achampong ottiene 13.400, medaglia d’argento. La ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 Martina Maggio si presenta al corpo libero con il miglior punteggio di qualifica e sogna il colpaccio, si preannuncia un duello con la britannica Jessica Gadirova. Angela Andreoli è stata terza nel turno preliminare, sarà alla sua prima finale da senior. 17.07 Suona ancora una volta l’inno tedesco. Due ori in mezzora, come quelli dell’Italia in questi… 17.02 Ora la premiazione alla trave, poi la finale al corpo libero. Vedremo in gara Martina Maggio e Angela Andreoli, l’Italia cercherà di chiudere in bellezza. 17.00 Martina Maggio quarta con 13.2333. Peccato per il grosso sbilanciamento sul salto costale, senza il quale avrebbe anche potuto vincere la gara. Giorgia Villa settima (12.166 con caduta). 16.59 Ondine Achampong ottiene 13.400, medaglia d’. La ...

