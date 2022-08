Lecco | frana sulla statale | chiusa ad Abbadia Lariana carreggiata in direzione della Svizzera

(Di domenica 14 agosto 2022) Milano, 14 ago. (Adnkronos) -strada36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamentelainal km 56,000, in località(provincia di), a causa di una. Il traffico è deviato lungo la SS36racc “Raccordo-Valsassina”. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestioneviabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. E' l'Anas a renderlo noto.

