La Lazio supera l'ostacolo Bologna: 2-1. Decide Immobile (Di domenica 14 agosto 2022) La Lazio conquista i primi tre punti del suo campionato battendo 2-1 il Bologna e raddrizzando un match che sembrava compromesso già al 5' con l'espulsione del giovane portiere Maximiano. Al vantaggio del Bologna nel primo tempo con un rigore di Arnautovic, nella ripresa però i biancocelesti rispondono con due gol, il primo una sfortunata autorete di De Silvestri, il secondo il solito Immobile, approfittando anche della riacquistata parità numerica dopo l'espulsione a fine primo tempo di Soumaoro. Nella Lazio Sarri punta su Immobile, Mihajlovic, accolto con un'ovazione all'Olimpico, risponde con Arnautovic. La Lazio comincia subito con un pressing alto e arriva al tiro già dopo 20 secondi con Basic, ma Skorupski blocca facilmente. Al 5' doccia fredda per la ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022) Laconquista i primi tre punti del suo campionato battendo 2-1 ile raddrizzando un match che sembrava compromesso già al 5' con l'espulsione del giovane portiere Maximiano. Al vantaggio delnel primo tempo con un rigore di Arnautovic, nella ripresa però i biancocelesti rispondono con due gol, il primo una sfortunata autorete di De Silvestri, il secondo il solito, approfittando anche della riacquistata parità numerica dopo l'espulsione a fine primo tempo di Soumaoro. NellaSarri punta su, Mihajlovic, accolto con un'ovazione all'Olimpico, risponde con Arnautovic. Lacomincia subito con un pressing alto e arriva al tiro già dopo 20 secondi con Basic, ma Skorupski blocca facilmente. Al 5' doccia fredda per la ...

