La grande campionessa di tennis e il suo addio: ormai è ufficiale, non la vedremo più sui campi (Di domenica 14 agosto 2022) Anche lei se ne va, lascia il suo posto nel tennis, dopo aver vinto e fatto emozionare i suoi tifosi per tanti anni. È giusto così, perché nello sport c'è un tempo che va rispettato e che segna un limite oltre al quale non è più possibile andare. E per lei questo tempo è arrivato… Non la vedremo più correre sui campi da tennis, ma il ricordo delle sue prodezze rimarrà indelebile nella nostra mente. È stata una delle campionesse più apprezzate e, anche se il suo addio allo sport è confermato, i suoi tifosi non la dimenticheranno mai. Avete capito di chi stiamo parlando? Il gioco del tennis – (pixabay) – curiosauro.itParliamo proprio di lei, Serena Williams che è pronta a dire addio al tennis.

