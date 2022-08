Kenya | elezioni | Blinken chiede ' pace e pazienza'

(Di domenica 14 agosto 2022) Il Segretario di Stato americano Antony J.ha chiamato il presidente uscente del, Uhurutta, per confermare l'attenzione degli Usa allenel paese africano, in attesa dell'...

transnazionale : Kenya: accuse di brogli ritardano risultato elezioni #spaziotransnazionale informa - PastaStefano : Kenya: accuse di brogli ritardano risultato elezioni - ilmetropolitan : #Kenya, denuncia di brogli alle elezioni presidenziali - Giovann08571078 : ?? Notizia ANSA - Ultim'Ora ?? Kenya: accuse di brogli ritardano risultato elezioni La denuncia di brogli diffusi, t… - CatelliRossella : Kenya: accuse di brogli ritardano risultato elezioni - Africa - ANSA -

"Con il Presidente Kenyatta abbiamo discusso dell'importanza delleincome modello per il continente - ha scritto Blinken sul suo profilo twitter - Incoraggiamo la pace e la pazienza ...Il conteggio dei voti dellepresidenziali, che vedono Odinga candidato contro il vicepresidente William Ruto, della coalizioneKwanza, è ancora in corso dopo l'appuntamento con le urne ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Da poche ore si è diffusa la notizia della denuncia di brogli diffusi tra le varie circoscrizioni che minaccia l'esito delle elezioni ...