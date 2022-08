Ginnastica artistica | Alice D’Amato | “Dedico l’argento a mia sorella Asia | deve tenere duro!”

(Di domenica 14 agosto 2022) 33 millesimi di punto. E’ questo il gap che da digerire e accettare per, azzurra impegnata negli Europei 2022 di. L’azzurra ha totalizzato il punteggio di 14.400 nella gara delle parallele asimmetriche, di poco inferiore rispetto a quanto fatto vedere nel corso delle qualifiche e nell’oro della prova a squadre. Una prestazione, chiaramente, condizionata da quanto è accaduto alla gemella, trasportata al Pronto Soccorso dopo un infortunio nel corso della prova di volteggio., infatti, dopo aver eseguito un grande doppio avvitamento (14.100), sull’arrivo del secondo salto ha accusato un forte dolore all’altezza della caviglia destra. Un infortunio che non le ha comunque impedito di conquistare ...

