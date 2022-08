Finisce la partita e Marotta lancia il siluro su Inzaghi: "In 15 giorni..." (Di domenica 14 agosto 2022) Beppe Marotta non usa giri di parole e dopo la vittoria all'ultimo respiro a Lecce, prova a rincuorare Simone Inzaghi che negli ultimi giorni si è detto preoccupato per il mercato nerazzurro. Intervenuto ai microfoni di Sky il dirigente nerazzurro ha messo le cose in chiaro subito dopo il match contro i salentini: "Le parole di Inzaghi sono comprensibili, sta lavorando ogni giorno su questa squadra ed è normale che la pensi così. Noi abbiamo l'obbligo di garantire sia criteri di sostenibilità che una squadra competitiva. Mancano ancora 15 giorni, di certo non ci saranno rivoluzioni. Per completare la rosa serve un sostituto di Ranocchia, anche perché è una stagione anomala e serve una rosa competitiva e numerosa". E sul mercato è intervenuto anche il portiere dell'Inter, Samir Handanovic: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Beppenon usa giri di parole e dopo la vittoria all'ultimo respiro a Lecce, prova a rincuorare Simoneche negli ultimisi è detto preoccupato per il mercato nerazzurro. Intervenuto ai microfoni di Sky il dirigente nerazzurro ha messo le cose in chiaro subito dopo il match contro i salentini: "Le parole disono comprensibili, sta lavorando ogni giorno su questa squadra ed è normale che la pensi così. Noi abbiamo l'obbligo di garantire sia criteri di sostenibilità che una squadra competitiva. Mancano ancora 15, di certo non ci saranno rivoluzioni. Per completare la rosa serve un sostituto di Ranocchia, anche perché è una stagione anomala e serve una rosa competitiva e numerosa". E sul mercato è intervenuto anche il portiere dell'Inter, Samir Handanovic: ...

