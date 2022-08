Destroy All Humans 2 Reprobed | i requisiti della versione PC

(Di domenica 14 agosto 2022) Recentemente, tramite la pagina ufficiale su Steam, THQ Nordic ha rivelato iminimi e raccomandati di sistema per laPC diAll: vediamoli insieme in questo articolo dedicato Abbiamo vissuto un’emozionante lotta contro i comunisti con il Remake diAll, che abbiamo giocato due anni fa su PlayStation 4 e l’anno scorso su Nintendo Switch, facendo un triplo tuffo carpiato all’indietro nel passato. Il revamp del franchise di THQ, ora THQ Nordic, sta per ampliarsi col secondo capitolo, stavolta in arrivo esclusivamente su PC e console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X S). Sembra infatti che gli sviluppatori, il team di Black Forest Games, abbiano voluto amplificare di molto l’attenzione rivolta ...

Tra i remake diHumans! 2 e quello del primo, indimenticabile Gothic, i trailer di gameplay dedicati al nuovo simulatore di wrestling AEW: Fight Forever e il reveal dei nuovi progetti ...In questi ultimi momenti, c'è stato il THQ Nordic Showcase, che ha visto diversi titoli protagonisti, specialmente produzioni come Alone in The Dark, Gothic Remake,Humans 2! Reprobed . In questo articolo di recap, vi riportiamo tutti gli annunci e video mostrati durante l'evento digitale. Alone in the Dark: Sebbene fosse protagonista di diversi rumor ...THQ Nordic ha rivelato i requisiti minimi e raccomandati di sistema per la versione PC di Destroy All Humans 2 Reprobed.Nelle scorse ore, THQ ha mostrato un nuovo trailer di Destroy All Humans 2 Reprobed, l'irriverente remake in arrivo proprio a fine mese.