Ciclista infortunato durante una discesa a Budoia

... intorno alle 11, con una squadra speleo alpino fluviale per soccorrere uncaduto ... L', non cosciente, è stato recuperato con una complessa manovra speleo alpino fluviale in ......alpino fluviale per soccorrere ilcaduto rovinosamente per circa 40 metri sulla strada dorsale Piancavallo - Cansiglio,a circa 1,5 km dalla casera Valle Friz a quota 1450m. L', ...Un cicloescursionista del 1989, domiciliato presso la base militare di Aviano, si è infortunato a causa di una caduta avvenuta in discesa a Dardago in località Masiere sotto Colle Sant'Angelo. Sul po ...Ciclismo, la diretta scritta della prova in linea uomini Elite agli Europei di Monaco 2022: segui la corsa LIVE in tempo reale ...