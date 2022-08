Ultime Notizie – Milan-Udinese 4-2 | buona la prima per i campioni d’Italia

(Di sabato 13 agosto 2022) Parte bene il campionato delcampione: contro l’ospite a San Siro finisce 4-2 con doppietta di Rebic. Il primo gol però è degli ospiti già nel secondo minuto del match, a cura di Becao, raggiunge ilcon Hernandez all’undicesimo, vantaggio dei Diavoli con Rebic al 15. Pareggiosiglato da Masina nel recupero. Nella ripresa gol di Brahim Diaz. La doppietta di Rebic al 68? chiude la partita e non bastano i sei minuti di recupero all’per recuperare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 24.787 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Venerdì 12 agosto erano stati 26.693. Le v… - isabellarauti : ???? Sulla *Gazzetta Tricolore* leggi e condividi tutte le novità, le proposte e l'attività di @FratellidItalia L'ed… - Spicug : Calenda e Renzi perdenti - Spicug : @meb @qnazionale È vero? Non sfondate -

Il Sole 24 ORE

... dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.793.235 casi di positività, 1.926 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.054 tamponi eseguiti nelle24 ...I soldati di non sapevano di invadere l'Ucraina fino a quando sono stati costretti a rispondere al fuoco di Kiev . L'accusa arriva direttamente da un ex dell', Pavel Filatiev: secondo il soldato di 33 ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 24.787 casi (-30,2% sulla settimana) e 129 morti Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il centrosinistra è in un vicolo cieco in vista delle elezioni del 25 settembre e neanche i sondaggi più recenti regalano spazi di ...