Stromboli, dopo il nubifragio è emergenza fango. "Stiamo come nelle sabbie mobili" (video) "Mai vista una cosa del genere in tanti anni". Federica Spada, napoletana, è una habitué di Stromboli. "Vengo qui da 15 anni e mai avrei pensato di assistere a una simile tragedia. Ci sono case devastate, fango e detriti ovunque. La strada che porta alla mia abitazione è impercorribile. Impossibile accedere, bisogna guadare un tratto pieno di acqua e melma. Sembra di stare nelle sabbie mobili, si sprofonda nel fango", dice all'Adnkronos dopo il nubifragio che nella notte tra giovedì e ieri ha seminato devastazione nella piccola isola delle Eolie. "Quando mi sono svegliata ho visto tutto quello che era sul pavimento galleggiare, l'acqua aveva raggiunto il materasso mentre dalle finestre entrava terra e fango. E' stato ...

