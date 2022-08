Serie A 2022/2023, prima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di sabato 13 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della prima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte finalmente dopo due mesi e mezzo di astinenza ed è subito un esordio da cuori forti per tutte le big, impegnate contro squadre di metà classifica o con l’obiettivo, presumibilmente, di salvarsi. Il Milan ospita l’Udinese, la Juventus il Sassuolo, mentre l’Inter fa visita al Lecce e la Roma alla Salernitana. Lazio in casa contro il Bologna, Napoli in trasferta a Verona. Di seguito la programmazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv. Sabato 13 agosto 2022 ore 18.30 Milan-Udinese su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Marco Parolo ore 18.30 Sampdoria-Atalanta su Dazn Telecronaca: ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Ile isue Sky delladi. Si parte finalmente dopo due mesi e mezzo di astinenza ed è subito un esordio da cuori forti per tutte le big, impegnate contro squadre di metà classifica o con l’obiettivo, presumibilmente, di salvarsi. Il Milan ospita l’Udinese, la Juventus il Sassuolo, mentre l’Inter fa visita al Lecce e la Roma alla Salernitana. Lazio in casa contro il Bologna, Napoli in trasferta a Verona. Di seguito lazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv. Sabato 13 agostoore 18.30 Milan-Udinese suTelecronaca: Pierluigi Pardo e Marco Parolo ore 18.30 Sampdoria-Atalanta suTelecronaca: ...

