Roma | vandalizzano un treno | colti in flagrante due giovani writers

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 agosto 2022) Erano intenti a vandalizzare i convogli di un, talmente intenti nella loro “opera” da non accorgersi di essere osservati dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale della Polizia Ferroviaria di. I Poliziotti, che da tempo monitorano la rete ferroviaria grazie alla costante e qualificata collaborazione di personale di Trenitalia – Protezione Aziendale di R.F.I., hanno così potuto bloccare i due. I due vandali Si tratta di dueche, nei pressi della stazione Mandela Valle dell’Aniene, sulla linea- Pescara, stavano vandalizzando un, attività che provoca un grave danno economico non solo alle Ferrovie, ma anche alla cittadinanza, dal momento che i mezzi non possono essere rimessi in circolazione nell’immediatezza. I due ragazzi ...