Pa: Confartigianato, Italia al 26° posto in Ue per fiducia (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Nel 2022 l'Italia è al 24° posto tra i Paesi dell'Unione europea per il grado di soddisfazione dei cittadini verso i servizi pubblici. Siamo fanalino di coda nell'Ue insieme con Romania, Bulgaria e Grecia. Ma scivoliamo addirittura al 26° posto, preceduti soltanto dalla Grecia, per la fiducia che i nostri connazionali ripongono nella Pubblica Amministrazione. Lo rileva un report di Confartigianato sul livello di efficienza degli enti pubblici dal quale emerge che sulla bassa qualità dei servizi della Pa influisce uno scarso utilizzo delle tecnologie digitali: solo il 28% delle amministrazioni locali consente agli utenti di completare on line le pratiche amministrative e, se richiesto, di effettuare il pagamento via web. Una quota che sale al 35% nel Centro-Nord mentre crolla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - Nel 2022 l'è al 24°tra i Paesi dell'Unione europea per il grado di soddisfazione dei cittadini verso i servizi pubblici. Siamo fanalino di coda nell'Ue insieme con Romania, Bulgaria e Grecia. Ma scivoliamo addirittura al 26°, preceduti soltanto dalla Grecia, per lache i nostri connazionali ripongono nella Pubblica Amministrazione. Lo rileva un report disul livello di efficienza degli enti pubblici dal quale emerge che sulla bassa qualità dei servizi della Pa influisce uno scarso utilizzo delle tecnologie digitali: solo il 28% delle amministrazioni locali consente agli utenti di completare on line le pratiche amministrative e, se richiesto, di effettuare il pagamento via web. Una quota che sale al 35% nel Centro-Nord mentre crolla ...

