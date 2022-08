Nottingham Forest vs West Ham United – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 13 agosto 2022) Il Nottingham Forest e il West Ham United si affrontano domenica 14 agosto pomeriggio al City Ground per riprendersi dalle sconfitte subite nel weekend di apertura della nuova campagna di Premier League. Un giorno dopo che il Forest è stato sconfitto per 2-0 dal Newcastle United, il West Ham ha subito lo stesso risultato in casa dei campioni del Manchester City. Il calcio di inizio di Nottingham Forest vs West Ham United è previsto alle 15 Anteprima della partita Nottingham Forest vs West Ham United: a che punto sono le due squadre Nottingham Forest Dopo aver visto il proprio allenatore fare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 agosto 2022) Ile ilHamsi affrontano domenica 14 agosto pomeriggio al City Ground per riprendersi dalle sconfitte subite nel weekend di apertura della nuova campagna di Premier League. Un giorno dopo che ilè stato sconfitto per 2-0 dal Newcastle, ilHam ha subito lo stesso risultato in casa dei campioni del Manchester City. Il calcio di inizio divsHamè previsto alle 15 Anteprima della partitavsHam: a che punto sono le due squadreDopo aver visto il proprio allenatore fare ...

