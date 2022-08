No, La Repubblica non ha mai titolato «Se vince la destra Mattarella deve dimettersi» (Di sabato 13 agosto 2022) Da sempre, fin da quando esiste la sacrosanta possibilità per ogni cittadino di esprimere il suo voto per l’elezione di parlamentari, amministratori locali, consiglieri e similari, le campagne elettorali sono lo spettro di comunicazioni non propriamente trasparenti e di accuse contro i “rivali” politici. Non parliamo, dunque, del macro-romanzo delle promesse che vengono propinate agli elettori, ma di come – ancor di più nell’epoca dilagante dei social – vengono condivise informazioni dai vari partiti. E nelle ultime ore si sta dibattendo molto sulle parole sul Presidenzialismo pronunciate venerdì 12 agosto da Silvio Berlusconi a Radio Capital. E da quelle parole ecco nascere una card social pubblicata da Partito Democratico che attribuisce a un quotidiano un titolo mai pubblicato. LEGGI ANCHE > La bufala dell’assessore leghista che parla del «mare dell’Umbria» Piccola premessa prima ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 13 agosto 2022) Da sempre, fin da quando esiste la sacrosanta possibilità per ogni cittadino di esprimere il suo voto per l’elezione di parlamentari, amministratori locali, consiglieri e similari, le campagne elettorali sono lo spettro di comunicazioni non propriamente trasparenti e di accuse contro i “rivali” politici. Non parliamo, dunque, del macro-romanzo delle promesse che vengono propinate agli elettori, ma di come – ancor di più nell’epoca dilagante dei social – vengono condivise informazioni dai vari partiti. E nelle ultime ore si sta dibattendo molto sulle parole sul Presidenzialismo pronunciate venerdì 12 agosto da Silvio Berlusconi a Radio Capital. E da quelle parole ecco nascere una card social pubblicata da Partito Democratico che attribuisce a un quotidiano un titolo mai pubblicato. LEGGI ANCHE > La bufala dell’assessore leghista che parla del «mare dell’Umbria» Piccola premessa prima ...

