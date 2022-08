Ladra in casa di Berardi | la rabbia della compagna Francesca Fantuzzi | “Siete schifosi”

benebordi : @sh3is4nang3l Storia di una ladra di libri, per ora è straordinario Volevo leggere la casa sul mare celeste, dici che non ne vale la pena? - Toni_ct_1 : RT @LaPostinaCla: Giusto io potevo suonare a casa di due bambini con una raccomandata per il nonno appena morto . Vacca ladra ! - LaPostinaCla : Giusto io potevo suonare a casa di due bambini con una raccomandata per il nonno appena morto . Vacca ladra ! - gui1914_ : @_carol1na Hahahaahhaaha, terei uma ladra dentro de casa - laprovinciacr : #cremona Furto anomalo: via tele, effetti personali, cocorita e casa allagata. Ma la ladra è l'ex -

l'Adige

"Questa è una storia per voi, carissimi e simpaticissimi ladri che sicuramente ci seguirete sui social network, perché sapevate che non eravamo in. Siete delle m***e, ma purtroppo uno di voi è ...... I vampiri di Louis Feuillade , nel ruolo della protagonista, laIrma Vep , per la regia di ... Quest'idea di prestige tv , per la quale Assayas ha lavorato con HBO ma anche con ladi ... Sono a cena in giardino e il ladro entra in casa: diverse denunce per episodi simili a Pergine e dintorni Momento nero per l'attaccante cosentino del Sassuolo, Mimmo Berardi . Il blitz notturno dei ladri in casa non è andato giù soprattutto alla compagna del ...Il raid avvenuto venerdì sera mentre la donna era al mare con il figlio. «Siete entrati giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Non sapete che la gente non tiene più nulla in casa. E poi ancor ...