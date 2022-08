Inter, Di Marzio: “Telenovela conclusa, Skriniar rimane a Milano” (Di sabato 13 agosto 2022) Inter Skriniar- L’attesa è terminata, oggi i Nerazzurri debuttano in Campionato, alle ore 20:45 contro il neo-promosso Lecce. Vari dubbi di formazione per gli uomini di Inzaghi, dovrebbero esserci Brozovic e Di Marco dal primo. Una Telenovela durata per circa 2 mesi, lo Slovacco, Milan Skriniar rimarrà e continuerà a vestire la casacca Nerazzura. Una trattativa durata per tanto tempo, da Giugno quando sembrava davvero molto vicino ad essere ceduto al Psg, con Bremer verso Milano. Saltata la trattativa per Bremer, l’Inter ha provaro in tutti i modi a tenere Skriniar e probabilmente ci è riuscita. Lo slovacco resterà come ha detto Inzaghi, che non vuole più sentire parlare di giocatori in uscita. C’è l’intesa tra l’allenatore e la dirigenza, e che non ci saranno più ... Leggi su seriea24 (Di sabato 13 agosto 2022)- L’attesa è terminata, oggi i Nerazzurri debuttano in Campionato, alle ore 20:45 contro il neo-promosso Lecce. Vari dubbi di formazione per gli uomini di Inzaghi, dovrebbero esserci Brozovic e Di Marco dal primo. Unadurata per circa 2 mesi, lo Slovacco, Milanrimarrà e continuerà a vestire la casacca Nerazzura. Una trattativa durata per tanto tempo, da Giugno quando sembrava davvero molto vicino ad essere ceduto al Psg, con Bremer verso. Saltata la trattativa per Bremer, l’ha provaro in tutti i modi a teneree probabilmente ci è riuscita. Lo slovacco resterà come ha detto Inzaghi, che non vuole più sentire parlare di giocatori in uscita. C’è l’intesa tra l’allenatore e la dirigenza, e che non ci saranno più ...

ICDb_tv : Lecce vs Inter Milan is on Sky Sport Calcio / HD. Coverage presented by Alessandro Bonan. Paolo Condò is providing… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Di Marzio - Inter, il punto su Skriniar. Difensore? Si valutano soluzioni low cost - infoitsport : Di Marzio – Inter, il punto su Skriniar. Difensore? Si valutano soluzioni low cost - Inter_1908___ : RT @AmalaTV_: Di Marzio - Intesa tra il management e Inzaghi, non uscirà più nessuno e arriverà un difensore. - Bubu_Inter : RT @fcin1908it: Di Marzio - Inter, il punto su Skriniar. Difensore? Si valutano soluzioni low cost -