(Di sabato 13 agosto 2022) In origine fu un partito nobile, espressione del pensiero socialista che ebbe tra i principali leader Giuseppe Saragat, antifascista in seguito eletto presidente della repubblica. Poi poso a poco - ...

In origine fu un partito nobile, espressione del pensiero socialista che ebbe tra i principali leader Giuseppe Saragat, antifascista in seguito eletto presidente della repubblica. Poi poso a poco - ... Il semi-estinto Psdi aderisce a Impegno Civico di Di Maio e Tabacci Il vecchio partito socialdemocratico di fatto non esisteva più e non si presentava da anni alle elezioni. Ma la sigla è rimasta e ora è confluita nella formazione centrista.