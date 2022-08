Il libro sospeso compie 20 anni

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 13 agosto 2022) La pratica del “20. Nata sulla scorta della tradizione campana del caffè, permette a chiunque di acquistare in libreria un volume e lasciarlo a disposizione di chi non può permetterselo. Il “” è un’idea nata a Polla, in provincia di Salerno, e che ha conquistato il mondo della lettura e della letteratura italiana. A proporla per primo fu il libraio Michele Gentile nella usa libreria “Ex libris cafè”. Il progetto va avanti dal 2002 e, nel piccolo comune di Polla, in due decadi sono stati circa 20 mila i volumi donati dai cittadini pollesi, dei paesi limitrofi ma anche da molti sostenitori provenienti da tutta Italia. Tantissime persone, soprattutto adolescenti, hanno così potuto “approfittare” dei libri lasciati sospesi ...