Formazioni ufficiali Monza Torino | le scelte degli allenatori

(Di sabato 13 agosto 2022) Ledimatch valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marí, Carlos Augusto; Birindelli, Ranocchia, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Caprari, Petagna.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SampdoriaAtalanta, le formazioni ufficiali - napolimagazine : SERIE A - Monza-Torino, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Monza-Torino, le formazioni ufficiali - TuttoMercatoWeb : Monza-Torino, le formazioni ufficiali: Petagna in campo dal 1', in porta c'è Di Gregorio - ILOVEPACALCIO : Palermo-Perugia: le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio -

Ledi Lecce Inter match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Lecce Inter, match valido per la ...Di seguito le: LECCE - INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. (All. Inzaghi) . Tutta la ...Manca poco più di un'ora al fischio di inizio di Lecce-Inter, gara valida per la 1a giornata del campionato di Serie A. TUTTOcalcioPUGLIA.com è presente ...Allo ore 20.45 Palermo e Perugia scenderanno in campo al “Barbera” per disputare la prima giornata del campionato di serie B 2022-2023. Queste le formazioni ufficiali che inizieranno il match: LEGGI A ...