ATP Cincinnati 2022: il tabellone. Ancora Carreno Busta sulla strada di Sinner, per Berrettini c'è Tiafoe. Torna Nadal (Di sabato 13 agosto 2022) Il ritorno di Rafael Nadal al Masters 1000 di Cincinnati, dopo aver saltato quello di Montreal, è senza dubbio l'argomento principale del secondo evento di spicco sul veloce nordamericano che precede gli US Open. Ma, come andiamo a vedere tra poco, c'è anche un'importante questione italiani. E i sorrisi sono pochi. Jannik Sinner, in particolare, si ritrova a dover affrontare un qualificato (o chi usufruirà di uno special exempt per grande avanzamento a Montreal) al primo turno. E già qui esiste la possibilità che possa pescare, qualora passino, uno tra Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. ATP Montreal 2022, Jannik Sinner: "Non sono mai riuscito ad entrare in ritmo e trovare una soluzione" Il secondo turno, però, lo mette di fronte a Pablo Carreno Busta, ...

