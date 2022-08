Anguissa: “Io leader? È così. Possiamo vincere e puntare in alto” (Di sabato 13 agosto 2022) Il Mattino – Anguissa: “Io leader? Non voglio mentire, è così. Possiamo vincere e puntare in alto”. In vista della prima giornata di campionato, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 agosto 2022) Il Mattino –: “Io? Non voglio mentire, èin”. In vista della prima giornata di campionato, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Spazio_Napoli : Parole da leader per Frank Zambo #Anguissa! ?? Il centrocampista crede fortemente nel nuovo #Napoli ?? Che stagione… - sscalcionapoli1 : Anguissa ci crede: “I nuovi sono forti, questo Napoli sorprenderà tutti! Sono tra i nuovi leader…”… - SportdelSud : Frank #Anguissa si candida come figura centrale del nuovo progetto #Napoli, tanto in campo, quanto negli spogliatoi… - napolitanoscuba : RT @tuttonapoli: Anguissa ci crede: 'I nuovi sono forti, questo Napoli sorprenderà tutti! Sono tra i nuovi leader...' - tuttonapoli : Anguissa ci crede: 'I nuovi sono forti, questo Napoli sorprenderà tutti! Sono tra i nuovi leader...' -