Angolo, Becao di testa, gol al Milan. Terza volta dal 2019 ad oggi (Di sabato 13 agosto 2022) Tra il difensore dell'Udinese e il Milan sembra esserci un conto in sospeso: gol a San Siro alla prima giornata nella stagione 2019/20, a ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) Tra il difensore dell'Udinese e ilsembra esserci un conto in sospeso: gol a San Siro alla prima giornata nella stagione/20, a ...

Mauro45600353 : @acmilan Ma come si fa a lasciare libero Becão in area su calcio d’angolo. - Adlinismo_ : In 3 mesi non abbiamo ancora imparato come si difende sui calci d'angolo comunque. Unito al gol di Becao sembra di vivere un Truman Show - nico_mulas : Ma come cazzo è possibile, sempre alla prima giornata con l’udinese, sempre da calcio d’angolo, sempre quel pezzo di merda di Becao - scoch_4 : Tomori: 'abbiamo lavorato tanto sui calci piazzati' 90 secondi di #MilanUdinese Gol di Becao. Di testa. Su calcio… - Ianimavola : gol su calcio d'angolo di becao letteralmente il nostro incubo -