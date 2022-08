Tennis, Sinner eliminato agli ottavi a Montreal. Out anche la Giorgi a Toronto (Di venerdì 12 agosto 2022) Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi del torno Atp di Montreal . Il 20enne altoatesino, n.12 al mondo e settimo favorito del seeding, ha ceduto per 6 - 2 6 - 4 in un'ora e 24 minuti di gioco al ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 12 agosto 2022) Jannikè statodel torno Atp di. Il 20enne altoatesino, n.12 al mondo e settimo favorito del seeding, ha ceduto per 6 - 2 6 - 4 in un'ora e 24 minuti di gioco al ...

WeAreTennisITA : Due sì per Sinner e Giorgi alla #RogersCup ???? Jannik batte in rimonta il francese Mannarino per 2-6 6-4 6-2, adesso… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - sbonaccini : E sulle spiagge della Romagna la promozione della Coppa Davis che abbiamo riportato in Emilia-Romagna per i prossim… - News24_it : Tennis: Montreal, Sinner eliminato agli ottavi - Ultima Ora - Agenzia ANSA - MarzianoAnsioso : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi del torno Atp di Montreal. Fuori a Toronto anche la Giorgi #ANSA https://t.co… -