Napoli piange la scomparsa di ‘Garellik’ | l’eroe dello scudetto 86 87

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n’è andato Claudio Garella, protagonistacon la maglia del Verona, nel 1984/85 e fra i pali deldi Maradona nel 1986/87. “Ciao Garellik. Il Veronaladi un’autentica Leggenda della propria storia: ci ha lasciato oggi, a 67 anni, Claudio Garella. Autentico simbolo del primo Verona guidato da Osvaldo Bagnoli, Garella ha vestito i colori gialloblù dal 1981 al 1985 – si legge sul sito ufficiale del club – difendendo la porta dell’Hellas nella trionfale cavalcata culminata con la vittoria”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

