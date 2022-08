Matrimonio a Prima Vista Italia, gli audio di un accordo tra Carolina e Lucas (Di venerdì 12 agosto 2022) Real Time Italia ha pubblicato sul canale YouTube gli audio di un presunto accordo tra Carolina e Lucas, due ex concorrenti. Una coppia della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, formata da Carolina e Lucas, è stata scoperta ad accordarsi. Gli audio sono stati caricati sul sito di Real Time, il docu-reality è disponibile, dal 15 luglio, in esclusiva su Discovery+. Da sei stagioni Matrimonio a Prima Vista Italia è stato acquistato dal gruppo ora denominato Warner Bros. Discovery. Le puntate vengono caricate settimanalmente su Discovery+ per gli abbonati, in chiaro saranno trasmesse, su Real Time, dal ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022) Real Timeha pubblicato sul canale YouTube glidi un presuntotra, due ex concorrenti. Una coppia della nuova edizione di, formata da, è stata scoperta ad accordarsi. Glisono stati caricati sul sito di Real Time, il docu-reality è disponibile, dal 15 luglio, in esclusiva su Discovery+. Da sei stagioniè stato acquistato dal gruppo ora denominato Warner Bros. Discovery. Le puntate vengono caricate settimanalmente su Discovery+ per gli abbonati, in chiaro saranno trasmesse, su Real Time, dal ...

fakemelancholia : RT @blogtivvu: Matrimonio a prima vista, produzione smaschera concorrenti: non era mai successo – VIDEO #mapv #matrimonioaprimavista https:… - capulliarianna : Dico solo “La nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista”. Ciao @SempreCler, ti aspetto in DM quando avrai visto la puntata di oggi. - zazoomblog : Carolina e Lucas arrivano quasi alle mani dopo l’audio shock fatti fuori da Matrimonio a Prima vista Italia? -… - MondoTV241 : Matrimonio a Prima vista, coppia si mette d'accordo, pubblicati gli audio che incastrano i due… - Antonie89429912 : @blogtivvu No vabbè ovvio altrimenti se sciolgono il matrimonio prima pagherebbero una penale ... ?????? Sto programma ha perso la genuinità -