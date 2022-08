Materdei | in casa pistole e spada da samurai | padre e figlio arrestati

Leggi su 2anews

(Di venerdì 12 agosto 2022) In un’abitazione nel quartiere, i carabinieri hanno trovato una serie di armi, tra cui anche unada, e quasi 2mila euro in contanti. Due incensurati napoletani,. Il primo classe ’72, l’altro di 29 anni più giovane. Sono finiti entrambi in manette,dai Carabinieri del nucleo operativo del Vomero