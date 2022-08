L’ultima canzone di Fedez conquista tutti ma attenzione ad Elodie (Di venerdì 12 agosto 2022) L’ultima canzone di Fedez conquista tutti: si tratta di La Dolce Vita, feat. Tananai e Mara Sattei. Qualche appuntamento promozionale in estate, tra i radio tour in tutta Italia, e un ritmo travolgente che ha convinto subito le radio. La Dolce Vita non molla la top 5 delle canzoni più trasmesse in radio, L’ultima canzone di Fedez si conferma un successo ma deve fare i conti con Tribale di Elodie. Non ha convito tutti al primo ascolto ma adesso ha conquistato la vetta della classifica delle canzoni più trasmesse in radio in Italia. Tribale si è fatta strada passo dopo passo ed attualmente è alla numero 1 dell’AirPlay. Amatissima dalle radio e perfetta da ballare in spiaggia, anche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)di: si tratta di La Dolce Vita, feat. Tananai e Mara Sattei. Qualche appuntamento promozionale in estate, tra i radio tour in tutta Italia, e un ritmo travolgente che ha convinto subito le radio. La Dolce Vita non molla la top 5 delle canzoni più trasmesse in radio,disi conferma un successo ma deve fare i conti con Tribale di. Non ha convitoal primo ascolto ma adesso hato la vetta della classifica delle canzoni più trasmesse in radio in Italia. Tribale si è fatta strada passo dopo passo ed attualmente è alla numero 1 dell’AirPlay. Amatissima dalle radio e perfetta da ballare in spiaggia, anche ...

RadioGemini1 : Ora in onda: L'Ultima canzone del Mondo - captiousmartian : Comunque l'ultima canzone è una broda inascoltabile, non capisco come facciate a farvela piacere - i91drunklouis : PIÙ GRANDI AL MONDO. veramente, mi piange il cuore, lui cerca sempre di dare il 100% nelle cose che fa, ci mette am… - lostinmacity : Ultima cosa e mi zittisco: è una specie di esperimento, è una canzone molto minimal solo con le chitarre e la voce… - lejxlaa : “l’ultima canzone e salgo” -