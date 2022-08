Le icone si fanno intelligenti grazie a questo aggiornamento di Niagara Launcher (Di venerdì 12 agosto 2022) Niagara Launcher continua a stupire e questa volta lo fa con un assistente intelligente dedicato alla gestione dei pacchetti di icone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 12 agosto 2022)continua a stupire e questa volta lo fa con un assistente intelligente dedicato alla gestione dei pacchetti di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

