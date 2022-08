Agenzia askanews

Lainper Jean - Jacques Sempé, illustratore e padre del "petit Nicolas", il piccolo Nicolas, bambino pestifero protagonista di una serie di deliziosi libri che raccontano una immagine ...Livorno 10 agosto 2022 - Boxe livornese inper la morte di Romano Fanali Romano Fanali, nato a Livorno il 29 luglio 1942, è stato tre ... in, rimanendo sconfitto in 15 riprese. Ritornò ad ... La Francia in lutto per Sempé, scompare padre del "petit Nicolas" Roma, 12 ago. (askanews) - La Francia in lutto per Jean-Jacques Sempé, illustratore e padre del 'petit Nicolas', il piccolo Nicolas, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...