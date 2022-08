Ilary e Totti, anche Maria dice la sua (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria De Filippi conosce molto bene Ilary Blasi e Francesco Totti e ovviamente, nel corso della sua lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, non poteva che scappare una domanda anche su loro. Dopotutto sono il gossip dell’estate per eccellenza. La conduttrice ha però deciso di non addentrarsi nel merito ma di rilasciare una semplice dichiarazione inattaccabile e super partes. “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!“. Decisamente diversa dalle parole usate da suo marito, Maurizio Costanzo, a Il Corriere della Sera: “Pensavo, l’altro giorno, che se Totti fosse andato in Tanzania al posto di Ilary, sarebbe ... Leggi su biccy (Di venerdì 12 agosto 2022)De Filippi conosce molto beneBlasi e Francescoe ovviamente, nel corso della sua lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, non poteva che scappare una domandasu loro. Dopotutto sono il gossip dell’estate per eccellenza. La conduttrice ha però deciso di non addentrarsi nel merito ma di rilasciare una semplice dichiarazione inattaccabile e super partes. “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!“. Decisamente diversa dalle parole usate da suo marito, Maurizio Costanzo, a Il Corriere della Sera: “Pensavo, l’altro giorno, che sefosse andato in Tanzania al posto di, sarebbe ...

