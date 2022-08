Ida Platano scomparsa dai social, sta male? Il messaggio preoccupa i fan (Di venerdì 12 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ida Platano preoccupa i fan con l’ultimo messaggio sui social. La dama è sparita e non ha dato spiegazioni, ma ha solo rivelato che è un periodo che non si sente molto bene: ecco che cosa succede. È una delle protagonisti di Uomini e Donne e proprio la sua partecipazione nel programma del pomeriggio di Leggi su youmovies (Di venerdì 12 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Idai fan con l’ultimosui. La dama è sparita e non ha dato spiegazioni, ma ha solo rivelato che è un periodo che non si sente molto bene: ecco che cosa succede. È una delle protagonisti di Uomini e Donne e proprio la sua partecipazione nel programma del pomeriggio di

MaStep92__ : RT @MediasetTgcom24: Paura per Ida Platano: 'Al pronto soccorso per una forte emicrania' #idaplatano #platano - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Paura per Ida Platano: 'Al pronto soccorso per una forte emicrania' #idaplatano #platano - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano e l'assurdo retroscena su Riccardo: 'A cena insieme...' - infoitcultura : Uomini e Donne, ex cavaliere umilia Gemma Galgani e Ida Platano - MediasetTgcom24 : Paura per Ida Platano: 'Al pronto soccorso per una forte emicrania' #idaplatano #platano -