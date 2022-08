Gli amici di Harry l’avevano capito subito: giudizi spietati su Meghan (Di venerdì 12 agosto 2022) Gli amici di Harry si fecero un’idea molto chiara di Meghan Markle fin dalla prima volta che la incontrarono e non la definirono bene! Quello che bisogna assolutamente ammettere, quando si parla di Meghan Markle, è che l’ex attrice non lascia indifferenti. Al contrario, scatena sempre delle reazioni molto forti, positive o negative che siano. In virtù della sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 12 agosto 2022) Glidisi fecero un’idea molto chiara diMarkle fin dalla prima volta che la incontrarono e non la definirono bene! Quello che bisogna assolutamente ammettere, quando si parla diMarkle, è che l’ex attrice non lascia indifferenti. Al contrario, scatena sempre delle reazioni molto forti, positive o negative che siano. In virtù della sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

steph_sejourne : Cari amici di @Azione_it e @ItaliaViva, potete contare sul pieno sostegno della vostra famiglia politica… - gennaromigliore : Grazie alla generosità di @matteorenzi nasce il #TerzoPolo. Forse non la strada più semplice, ma l’unica che valga… - matteosalvinimi : A sinistra sono già in frantumi dopo 3 giorni, chissà come litigheranno quando il 25 settembre gli italiani gli dar… - PillaPaladini : RT @LucaBallabio1: @paola_demicheli @pdnetwork Gli amici di Putin non li voto nemmeno sotto tortura, pertanto Fratoianni , moglie e figli… - LucaBallabio1 : @paola_demicheli @pdnetwork Gli amici di Putin non li voto nemmeno sotto tortura, pertanto Fratoianni , moglie e f… -