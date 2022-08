Elezioni, Renzi: Programma Iv-Azione chiuso, 14 ore di verifica finale sui testi. Ora basta polemiche (Di venerdì 12 agosto 2022) “Stanotte Azione e Italia viva hanno chiuso il Programma insieme dopo 14 ore di verifica finale sui testi”. Lo annuncia il leader di Italia viva, Matteo Renzi nella sua e-news. “Nelle prossime ore, riuniremo via Zoom i responsabili sul territorio di Italia viva per chiedere a tutti di abbandonare ogni forma di polemica e mettersi pancia a terra al lavoro – prosegue – Noi dobbiamo portare freschezza, generosita’, impegno. I nostri volontari per la campagna sono pronti”. E ha concluso: “Sara’ una campagna elettorale tosta, ma penso che saremo davvero la sorpresa positiva”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) “Stanottee Italia viva hannoilinsieme dopo 14 ore disui”. Lo annuncia il leader di Italia viva, Matteonella sua e-news. “Nelle prossime ore, riuniremo via Zoom i responsabili sul territorio di Italia viva per chiedere a tutti di abbandonare ogni forma di polemica e mettersi pancia a terra al lavoro – prosegue – Noi dobbiamo portare freschezza, generosita’, impegno. I nostri volontari per la campagna sono pronti”. E ha concluso: “Sara’ una campagna elettorale tosta, ma penso che saremo davvero la sorpresa positiva”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

