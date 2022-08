Effetti devastanti sui sistemi informatici | scatta l' allarme | cosa accadrà

(Di venerdì 12 agosto 2022) L'accelerazione della rotazione terrestre preoccupa e non poco gli scienziati. Dal 2016 la rotazione del nostro pianeta è monitorata costantemente a causa di una rapida accelerazione che potrebbe avere conseguenze importanti sulla vita di tutti i giorni. Ad esempio lo scorso 29 giugno abbiamo vissuto il giorno più corto di sempre, o almeno da quando gli orologi atomici misurano il tempo dagli anni Sessanta. La mezzanotte è arrivata con 1,59 millisecondi di anticipo. E questo fa parte deglidell'accelearzione della rotazione terrestre. Gli scienziati non sono riusciti a spiegare i motivi di questo cambiamento così improvviso. Sono diverse le cause che vengono messe sul tavolo degli studi. Dalla Niña all'influenza della Luna sulle maree, dallo scioglimento delle calotte glaciali ai moti del nucleo interno, spiega il Corriere. Ma la causa principale ...

lauraboldrini : Il #6agosto 1945 la bomba atomica su #Hiroshima, con effetti devastanti. 77 anni dopo, le armi nucleari sono ancor… - Libero_official : L'accelerazione della #rotazioneterrestre registrata negli ultimi tempi potrebbe provocare danni pesanti ai… - Leoncina1971 : RT @sosVERDES: La 5G è una frequenza 'militare', praticamente un'arma invisibile che ha effetti devastanti sulla salute umana. A chi serve… - endriuebea : @CircuDanilo È una battuta vero?…in che modo fanno la differenza?…alleandosi con tutti e votando per invio armi ( c… - Alfonso0070 : RT @Corriere: La Terra gira sempre più velocemente: «Possibili effetti devastanti sui sistemi informatici» -

... perché ' i fenomeni che stiamo osservando hanno una chiara origine antropogenica e mostrano i lorosulle dinamiche ecologiche e sulla salute umana, sia su scala locale sia su ...La soluzione per evitare un incidente dalle conseguenze, per il segretario generale dell'... almeno otto, in quello che ormai si può considerare a tutti gliun attacco ucraino. ...In attesa che il piano regionale sui rifiuti faccia i conti con tutte le osservazioni per il procedimento di Vas (scadenza allungata al 22 dopo l’intervento delle associazioni ambientaliste ...L'allarme di Meta: possibile l'introduzione di un intercalare negativo per essere al passo con il giorno solare medio.