Da oggi c’è un motivo in più per gustare il tonno | riduce il rischio del tumore al colon Lo spiega il Professor Luca Piretta | gastroenterologo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 agosto 2022) Consumaree pesce in scatolaildi insorgenza dialretto. È quanto è emerso da uno studio condotto dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS nell’ambito delle attività dell’Italian Institute for Planetary Health (IIPH) e con l’Università degli Studi di Milano. Il risultato sorprendente è stato ottenuto esaminando, per la prima volta, l’effetto del consumo separatamente da quello del pesce fresco.: 7 buoni motivi per portarlo in tavola guarda le foto ...