Covid | news di oggi Monitoraggio Iss | incidenza cala a 365 da 533 | Rt giù a 0 | 81 LIVE

(Di venerdì 12 agosto 2022) Scende il numero dei ricoverati per per coronavirus negli ospedali italiani. In area medica la rilevazione negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Fiaso fa segnare un -20%: simili le terapie intensive che registrano il -22% rispetto alla settimana precedente. Netto calo anche dei pazienti 'con', il cui ricovero è stato determinato da altre patologie ma che sono risultati positivi al tampone