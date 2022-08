“Ci sono feriti”. Terrore al parco giochi, giostra crolla in pochi istanti. Urla e genitori disperati (Di venerdì 12 agosto 2022) Terrore al parco giochi per i bambini. Improvvisamente è avvenuto il crollo di una giostra, che ha avuto un ribaltamento. Ovviamente la preoccupazione dei genitori è stata immediata, visto che numerosi bimbi erano presenti al momento dell’incidente. Per la precisione, erano decine quelli presenti nella giostra definita del naufragio. L’episodio è avvenuto al parco giochi Blackgang Chine, nel Regno Unito, esattamente nell’isola di Wight. E sta uscendo fuori una prima dinamica dell’accaduto, grazie ad alcuni testimoni. Dunque, paura immensa per i più piccoli e non solo. Una giornata di divertimento al parco giochi per i bambini si è quasi trasformata in una strage con quel crollo inaspettato. Nessuno poteva ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)alper i bambini. Improvvisamente è avvenuto il crollo di una, che ha avuto un ribaltamento. Ovviamente la preoccupazione deiè stata immediata, visto che numerosi bimbi erano presenti al momento dell’incidente. Per la precisione, erano decine quelli presenti nelladefinita del naufragio. L’episodio è avvenuto alBlackgang Chine, nel Regno Unito, esattamente nell’isola di Wight. E sta uscendo fuori una prima dinamica dell’accaduto, grazie ad alcuni testimoni. Dunque, paura immensa per i più piccoli e non solo. Una giornata di divertimento alper i bambini si è quasi trasformata in una strage con quel crollo inaspettato. Nessuno poteva ...

