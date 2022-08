Campidoglio, via al Tavolo permanente per la Salute (Di venerdì 12 agosto 2022) È stato istituito a Roma con Ordinanza Sindacale il “Tavolo permanente per la Salute”, iniziativa mirata alla realizzazione di una rete tra tutti gli organismi che si occupano di tutela della Salute al fine di attuare tutti gli interventi strategici funzionali alla diffusione di una rinnovata “cultura della Salute” nella nostra città. Il Tavolo verrà realizzato grazie ai fondi disponibili dal Pnrr per migliorare cura e assistenza, per sfruttare le nuove tecnologie e portare i servizi più vicini alle persone. Così Roma si distinguerà per la capillarità dell’assistenza domiciliare, di prossimità e della telemedicina. Faranno parte del Tavolo il Sindaco, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) È stato istituito a Roma con Ordinanza Sindacale il “per la”, iniziativa mirata alla realizzazione di una rete tra tutti gli organismi che si occupano di tutela dellaal fine di attuare tutti gli interventi strategici funzionali alla diffusione di una rinnovata “cultura della” nella nostra città. Ilverrà realizzato grazie ai fondi disponibili dal Pnrr per migliorare cura e assistenza, per sfruttare le nuove tecnologie e portare i servizi più vicini alle persone. Così Roma si distinguerà per la capillarità dell’assistenza domiciliare, di prossimità e della telemedicina. Faranno parte delil Sindaco, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, l’Assessore alle Politiche Sociali e alladi Roma ...

gio79329806 : RT @GiorgiaMeloni: #Roma avrà via Giorgio #Almirante: grazie ad una mozione di #FdI approvata oggi in Campidoglio, la Capitale renderà fina… - LavoroLazio_com : Al via gli Europei di nuoto a Roma. Il Campidoglio: 'Straordinaria occasione di promozione turistica per Roma e Ost… - ElenaGuglielmo5 : RT @Roma_Amore_Mio: Piazza della consolazione..e via omobono prima che venga demolito tutto, gran parte di queste persone nate e cresciute… - danieledv79 : RT @FraLeoncini: I nostri primi 100 giorni in Campidoglio e in Terzo Municipio. Ne parliamo stasera alle 18.30 nella sede di via G. Verga… - ClaudiaBruno00 : RT @Roma_Amore_Mio: Piazza della consolazione..e via omobono prima che venga demolito tutto, gran parte di queste persone nate e cresciute… -