Calcio | Roma | Olimpico sold out con la Cremonese

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’farà il primo pieno di tifosi giallorossi con la: è già tuttoout. Dopo il full fatto notare contro lo Shakhtar domenica scorsa, ecco anche il primoout ufficiale della stagione per la. I biglietti per la prima partita casalinga della stagione, 22 agosto con la, sono esauriti. Contro la neopromossa di Alvini all’ci saranno più di 60mila spettatori, continuando quanto già successo anche nella scorsa stagione. La società di Trigoria poi ha messo in vendita il pacchetto, come successo durante la scorsa stagione, delle partite casalinghe contro Atalanta, Lecce e Napoli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Gazzetta_it : Belotti aspetta la Roma e si allena. Ma il tempo passa e tre squadre sono pronte a inserirsi - Gazzetta_it : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto - Gazzetta_it : La Roma piazza un altro colpo: preso #Wijnaldum - sportli26181512 : I Friedkin promuovono il mercato: 'La Roma è salita di livello': Tramite il proprio profilo social, la proprietà ha… - DLudovica : Chi è stato il calciatore che vi ha fatto innamorare del calcio? Io, classe 1994, me ne sono innamorata grazie a… -

...successi Azzurri sia nelche nelle Olimpiadi di Tokyo. In questo caso, invece, sarebbe più opportuno dire: "It remains in Rome". Perchè l'Europeo 2022 di nuoto si sta tenendo a, e nella ...DAZN non è solo eventi live e format dedicati al; infatti, anche in questa stagione, la ...20 Fiorentina - Cremonese > ZONA DAZN canale 214 20:35 Salernitana -> ZONA DAZN canale 214 20:35 ...Non ce n'è per alcuna rivale! Margherita Panziera si conferma sul trono continentale dei 200 dorso e vince il 3° oro europeo consecutivo col crono di 2:07.13. Meravigliosa l'Azzurra, già tra le più fo ...Calcio, Roma, si avvicina il primo impegno ufficiale: modalità acquisto biglietti. Gli uomini di Mourinho esordiranno domenica 14 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Arechi di Salerno contro la Salernit ...