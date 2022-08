Bonucci è entrato in crisi e non sa come uscire: cosa succede al Capitano? (Di venerdì 12 agosto 2022) Leonardo Bonucci ha rappresentato il grande nome della Juve in questi anni, ma ormai la sua età non gli consente più grandi obbiettivi. Uno dei giocatori che continua a essere un simbolo assoluto della Juventus del passato è sicuramente Leonardo Bonucci, un giocatore che ha saputo dimostrare ampiamente nel corso della propria carriera di essere uno dei migliori centrali della sua generazione, ma nonostante questo il suo ruolo per il prossimo campionato sembra essere davvero in bilico. LaPresseNel corso degli anni sono stati davvero pochissimi i giocatori che hanno avuto la forza e la costanza di Leonardo Bonucci di poter rimanere sempre al vertice del calcio europeo, con il ragazzo viterbese che ha realizzato a tutti gli effetti i propri grandi sogni della carriera. Indubbiamente ha aspettato per tantissimi anni di poter realizzare ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 12 agosto 2022) Leonardoha rappresentato il grande nome della Juve in questi anni, ma ormai la sua età non gli consente più grandi obbiettivi. Uno dei giocatori che continua a essere un simbolo assoluto della Juventus del passato è sicuramente Leonardo, un giocatore che ha saputo dimostrare ampiamente nel corso della propria carriera di essere uno dei migliori centrali della sua generazione, ma nonostante questo il suo ruolo per il prossimo campionato sembra essere davvero in bilico. LaPresseNel corso degli anni sono stati davvero pochissimi i giocatori che hanno avuto la forza e la costanza di Leonardodi poter rimanere sempre al vertice del calcio europeo, con il ragazzo viterbese che ha realizzato a tutti gli effetti i propri grandi sogni della carriera. Indubbiamente ha aspettato per tantissimi anni di poter realizzare ...

