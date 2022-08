Belen e Stefano separati dal covid? Lei mostra il pranzo e il marito alle sue spalle (Di venerdì 12 agosto 2022) Stefano De Martino ha il covid? L’indiscrezione è trapelata qualche giorno fa ma il conduttore non ha detto nulla. Ovviamente il gossip ha pensato che il virus riuscisse a tenere separati i due innamorati. Belen Rordriguez però smentisce tutti e mostra Stefano con lei nella villa di Albarella. Da quando sono tornati una coppia non dicono nulla del loro amore ma sempre più spesso mostrano qualche immagine insieme, felici, con Santiago e la piccola Luna. Ci sono tutti ad Albarella e chissà forse Stefano De Martino è già negativo, per questo è tranquillamente seduto dietro le spalle di Belen mentre la piccola Luna Marì gattona. Una famiglia bellissima che vive finalmente in piena tranquillità un amore destinato a tornare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 agosto 2022)De Martino ha il? L’indiscrezione è trapelata qualche giorno fa ma il conduttore non ha detto nulla. Ovviamente il gossip ha pensato che il virus riuscisse a tenerei due innamorati.Rordriguez però smentisce tutti econ lei nella villa di Albarella. Da quando sono tornati una coppia non dicono nulla del loro amore ma sempre più spessono qualche immagine insieme, felici, con Santiago e la piccola Luna. Ci sono tutti ad Albarella e chissà forseDe Martino è già negativo, per questo è tranquillamente seduto dietro le spdimentre la piccola Luna Marì gattona. Una famiglia bellissima che vive finalmente in piena tranquillità un amore destinato a tornare ...

AngoloDV : Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno sognare i fan (VIDEO) #Belenrodriguez #stefanodemartino… - Elisa60388018 : RT @DavideNardini8: Le foto non escono perché non esistono e non ci sono prove. Dispiace ma è così. Basta guardare belen e Stefano famosi s… - Elisa60388018 : RT @aIwaysmyrose: il modo in cui belen e stefano si amano da anni, incredibile. - DavideNardini8 : Le foto non escono perché non esistono e non ci sono prove. Dispiace ma è così. Basta guardare belen e Stefano famo… - aIwaysmyrose : il modo in cui belen e stefano si amano da anni, incredibile. -