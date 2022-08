Banda del buco a Roma, gli arrestati: ‘Passavamo lì per caso’. E il giudice li libera (Di venerdì 12 agosto 2022) “Eravamo lì per caso, stavano passando con la macchina, abbiamo visto un ragazzo che chiedeva aiuto e quando abbiamo visto il tunnel abbiamo avuto paura e ce ne siamo andati via”. Così hanno giustificato la loro fuga i due uomini napoletani che ieri, dopo il crollo di quella galleria scavata abusivamente in via Innocenzo XI, sono stati ‘beccati’ dai Carabinieri. E arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ora, però, sono di nuovo liberi perché il giudice ha sì convalidato l’arresto, ma non ha applicato la misura cautelare con il processo fissato il prossimo 20 dicembre. Il tunnel scavato per una rapina in via Innocenzo XI? Inizialmente quello di ieri sembrava un incidente sul lavoro, l’ennesimo. Un operaio precipitato in una voragine e le difficili operazioni di soccorso. In realtà, se da una parte è vero che i Vigili del Fuoco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) “Eravamo lì per caso, stavano passando con la macchina, abbiamo visto un ragazzo che chiedeva aiuto e quando abbiamo visto il tunnel abbiamo avuto paura e ce ne siamo andati via”. Così hanno giustificato la loro fuga i due uomini napoletani che ieri, dopo il crollo di quella galleria scavata abusivamente in via Innocenzo XI, sono stati ‘beccati’ dai Carabinieri. Eper resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ora, però, sono di nuovo liberi perché ilha sì convalidato l’arresto, ma non ha applicato la misura cautelare con il processo fissato il prossimo 20 dicembre. Il tunnel scavato per una rapina in via Innocenzo XI? Inizialmente quello di ieri sembrava un incidente sul lavoro, l’ennesimo. Un operaio precipitato in una voragine e le difficili operazioni di soccorso. In realtà, se da una parte è vero che i Vigili del Fuoco ...

Agenzia_Ansa : Altre tre persone, sospettate anche loro di appartenere alla banda, sono nella stazione dei carabinieri. All'uomo i… - RaiNews : Brutta avventura per la banda del buco a Roma. Uno della banda resta bloccato dal crollo del tunnel che stava scava… - fattoquotidiano : La banda del buco stavolta ci ha (quasi) rimesso le penne - AltairLouis : La banda del buco ai giorni nostri ?? Frana il tunnel della banda del buco. Gli arrestati: 'Passavamo lì per caso'… - CorriereCitta : Banda del buco a Roma, gli arrestati: ‘Passavamo lì per caso’. E il giudice li libera -