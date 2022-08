Anne Heche "non sopravviverà, tenuta in vita per stabilire la donazione degli organi" (Di venerdì 12 agosto 2022) La famiglia di Anne Heche ha dichiarato che l’attrice americana, attaccata alle macchine in ospedale dopo lo schianto della sua auto una settimana fa, « non dovrebbe sopravvivere» all’incidente .... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 agosto 2022) La famiglia diha dichiarato che l’attrice americana, attaccata alle macchine in ospedale dopo lo schianto della sua auto una settimana fa, « non dovrebbe sopravvivere» all’incidente ....

