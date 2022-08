Alessandro Preziosi smascherato da lei | il tremendo sfogo

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 12 agosto 2022), a quanto pare ora, è legato sentimentalmente a una donna di nome Costanza in passato però ha avuto una storia che non si è conclusa bene e ora tutta la verità è venuta a galla. Una sua ex fiamma lo ha letteralmente sbugiardato: scopriamo chi è che cosa ha raccontato.-Altranotizia-(Fonte: Google)è stato appenada una donna. Si tratta di una delle sue ex: ecco che cosa è successo., sbugiardato pubblicamenteè da sempre un uomo di talento carismatico e molto apprezzato sia per le sue incredibili doti nella recitazione sia per il suo fascino mediterraneo. Ha avuto due ...