VIDEO | SIMEONE AD UN PASSO DAL NAPOLI: AFFARE IN DEFINIZIONE! (Di giovedì 11 agosto 2022) Il NAPOLI è pronto a definire il doppio colpo, tra entrata e uscita, Giovanni SIMEONE e Andrea Petagna, con quest’ultimo che viaggia sempre più spedito verso Monza. A renderlo noto in questi minuti è il giornalista Alfredo Pedullà, secondo cui tra la società di Berlusconi e il club azzurro è AFFARE fatto per l’attaccante ex SPAL. Un semaforo verde tra le parti che ha sbloccato, quasi come effetto domino, la trattativa tra Hellas Verona e NAPOLI per il Cholito SIMEONE. L’AFFARE, secondo l’esperto di mercato, si chiude entro domani, sempre prestito con obbligo di di riscatto, più o meno alle stesse cifre che hanno portato Petagna al Monza. Secondo la medesima fonte, si tratta di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, 13 milioni più 2 di bonus al NAPOLI. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilè pronto a definire il doppio colpo, tra entrata e uscita, Giovannie Andrea Petagna, con quest’ultimo che viaggia sempre più spedito verso Monza. A renderlo noto in questi minuti è il giornalista Alfredo Pedullà, secondo cui tra la società di Berlusconi e il club azzurro èfatto per l’attaccante ex SPAL. Un semaforo verde tra le parti che ha sbloccato, quasi come effetto domino, la trattativa tra Hellas Verona eper il Cholito. L’, secondo l’esperto di mercato, si chiude entro domani, sempre prestito con obbligo di di riscatto, più o meno alle stesse cifre che hanno portato Petagna al Monza. Secondo la medesima fonte, si tratta di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, 13 milioni più 2 di bonus al. ...

