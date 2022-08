Torino, stavolta Juric esulta: grande colpo, è ufficiale (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Torino ha ufficializzato un colpo in entrata attraverso un comunicato: per Ivan Juric una nuova opzione sulla trequarti granata Ivan Juric può finalmente sorridere. Definita la trattativa intorno alla quale il Torino è stato impegnato nell’ultimo periodo. Un rinforzo di qualità per il tecnico granata a poche ore dall’inizio del nuovo campionato. La stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilha ufficializzato unin entrata attraverso un comunicato: per Ivanuna nuova opzione sulla trequarti granata Ivanpuò finalmente sorridere. Definita la trattativa intorno alla quale ilè stato impegnato nell’ultimo periodo. Un rinforzo di qualità per il tecnico granata a poche ore dall’inizio del nuovo campionato. La stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

cludy67 : @DiMarzio Stavolta è quella Buona? Non è che li Bloccano al casello di Torino??? - ZonaBianconeri : RT @J_Nws24: E anche stavolta, la nostra tempestività ha trionfato su TUTTI. #Kostic in arrivo oggi a Torino nel tardo pomeriggio/sera. #Ju… - Mariodarkmatter : @JuriJurido E' stato il sorgo (una pianta graminacea simile al mais) di cui le povere bestie si sono cibate. Per fo… - RespectxAC_MT : @sediaceferima Ufficio inchieste? Vabbè dai non dovete essere così duri con voi stessi. Il mancato rosso a Napoli d… - ILOVEPACALCIO : Il Palermo stavolta dura solo un tempo: tris del Torino, la Coppa è già finita - Ilovepalermocalcio -