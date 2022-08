Terrorismo, arrestato Aine Davis il “Jihadi Paul”, dei Beatles dell’Isis che decapitavano gli ostaggi (Di giovedì 11 agosto 2022) Fa parte del cosiddetto gruppo dei “Beatles” dell’Isis definito così per il loro accento british e ieri sera il 38enne Aine Davis, più noto come Jihadi Paul, considerato uno dei famosi decapitatori dello Stato islamico e accusato di reati di Terrorismo è sbarcato all’aeroporto di Luton in arrivo dalla Turchia ed è stato immediatamente arrestato, dal Comando antiTerrorismo della polizia metropolitana, rivela la Bbc. Aine Davis è accusato di essere il quarto componente del gruppo di foreign fighters britannici dell’Isis, soprannominati i “Beatles”, un’accusa che l’uomo respinge. Comparirà in giornata davanti al tribunale di Westminister con l’accusa di detenzione di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Fa parte del cosiddetto gruppo dei “definito così per il loro accento british e ieri sera il 38enne, più noto come, considerato uno dei famosi decapitatori dello Stato islamico e accusato di reati diè sbarcato all’aeroporto di Luton in arrivo dalla Turchia ed è stato immediatamente, dal Comando antidella polizia metropolitana, rivela la Bbc.è accusato di essere il quarto componente del gruppo di foreign fighters britannici, soprannominati i “”, un’accusa che l’uomo respinge. Comparirà in giornata davanti al tribunale di Westminister con l’accusa di detenzione di ...

