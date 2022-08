“Statuaria” | Wanda Nara in totale relax mostra un lato B da urlo – FOTO

(Di giovedì 11 agosto 2022) La biondissima procuratrice sportiva, proprio nelle ultime ore, ha voluto far girare la testa ai numerosi ammiratori.non è proprio una di quelle donne che può passare inosservata,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Bollicine Vip

Super seducente e meravigliosa Wanda Nara sdraiata in bikini si scatta un selfie e manda il web totalmente in delirio, il 'davanzale' è davvero pazzesco.In barca si mette in posa mentre il sole accarezza le sue favolose curve, più seducente e meravigliosa che mai Wanda Nara infiamma il web.